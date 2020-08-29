Ведущая Первого канала не может прийти в себя после четвертых родов

29.08.2020 | 10:01

Ведущая Первого канала приобрела за время декретного отпуска много привычек, которые, как она считает, не украшают женщину. Ольга Ушакова, например, не может избавиться от походки беременной.

Этой весной телеведущая стала мамой в четвертый раз. Сейчас знаменитость все свободное время посвящает семье. В личном микроблоге Ольга Ушакова часто делится мыслями о материнстве. Свежую публикацию она посвятила "вредным привычкам".

По словам телеведущей, с появлением ребенка многие женщины меняются. Новоиспеченные мамы приобретают повадки, которые со стороны кажутся непривлекательными. Ольга Ушакова призналась, что в данном вопросе она не является исключением.

Например, после родов у знаменитости появилась привычка быстро есть. Ольга в шутку сравнила себя с бездомной собакой, которая глотает еду, не прожевывая. Также теледива стала слишком суетливой. Она спешит даже в тот момент, когда в этом нет необходимости.

Походка тоже стала проблемой для Ушаковой. "После родов надо все-таки взять себя в руки, то есть в ноги, короче, собрать ноги в кучу. Заметила по видео, что когда ношу ребенка на руках, хожу враскорячку, простите за выражение", – поведала звезда Первого канала.

Также у Ольги испортилась осанка, появился второй подбородок. Из-за бесконечных кормлений и укачиваний звезда не может разогнуть спину.

Ухаживая за малышом, Ольга Ушакова постоянно забывает о волосах. У телеведущей нет времени поправлять прическу, поэтому часто на ее голове неаккуратный пучок. Теперь Ольга старается убирать локоны в косу.