Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|10:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Ведущая Первого канала не может прийти в себя после четвертых родов

Печать

Ведущая Первого канала приобрела за время декретного отпуска много привычек, которые, как она считает, не украшают женщину. Ольга Ушакова, например, не может избавиться от походки беременной.

Этой весной телеведущая стала мамой в четвертый раз. Сейчас знаменитость все свободное время посвящает семье. В личном микроблоге Ольга Ушакова часто делится мыслями о материнстве. Свежую публикацию она посвятила "вредным привычкам".

По словам телеведущей, с появлением ребенка многие женщины меняются. Новоиспеченные мамы приобретают повадки, которые со стороны кажутся непривлекательными. Ольга Ушакова призналась, что в данном вопросе она не является исключением.

Например, после родов у знаменитости появилась привычка быстро есть. Ольга в шутку сравнила себя с бездомной собакой, которая глотает еду, не прожевывая. Также теледива стала слишком суетливой. Она спешит даже в тот момент, когда в этом нет необходимости.

Походка тоже стала проблемой для Ушаковой. "После родов надо все-таки взять себя в руки, то есть в ноги, короче, собрать ноги в кучу. Заметила по видео, что когда ношу ребенка на руках, хожу враскорячку, простите за выражение", – поведала звезда Первого канала.

Также у Ольги испортилась осанка, появился второй подбородок. Из-за бесконечных кормлений и укачиваний звезда не может разогнуть спину.

Ухаживая за малышом, Ольга Ушакова постоянно забывает о волосах. У телеведущей нет времени поправлять прическу, поэтому часто на ее голове неаккуратный пучок. Теперь Ольга старается убирать локоны в косу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте