Назван срок окончательной победы над коронавирусом

29.08.2020 | 06:47

Коронавирус стал настоящим вызовом всему человечеству. Удивительно, но Россия достойно приняла удар. Смертность и количество зараженных COVID-19 на 100 000 населения в нашей стране гораздо ниже, чем в большинстве других государств.

Российские медики изобрели и уже запатентовали первую в мире вакцину от коронавируса. Массовая вакцинация населения начнется уже с января будущего года.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок окончательной победы над коронавирусом в Москве. А если это произойдет в столице, то значит и по всей стране.

По словам градоначальника, произойдет это не раньше чем через шесть месяцев. К весне 2021 года о коронавирусе можно будет забыть.

«Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев, шести максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», - заявил Собянин.

По опросам независимого «Левада-центра», 53,8% жителей России пока не готовы прививаться первой в мире вакциной от коронавируса, разработанной в России.