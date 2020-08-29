Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|08:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Любовь Тимати прокатилась на яхте экс-депутата миллиардера

Печать

Российская фотомодель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала фотографию с отдыха на роскошной голубой яхте. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 24-летняя девушка запечатлена в белом летнем платье с открытыми плечами на фоне моря боком к камере. По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, модель проводила время на лодке российского миллиардера и бывшего депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 [года] максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала Решетова пост, который набрал 62 тысячи лайков.

Стоимость судна голландского производства, на котором отдыхала знаменитость, составляет 150 миллионов долларов. Лодка длиной 99 метров вмещает 12 пассажиров и 36 членов экипажа. Отмечается, что в 2014 году она была признана суперъяхтой.

Ранее в августе на борту роскошной яхты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду засняли его невесту, модель Джорджину Родригес. 26-летняя девушка попала в объектив папарацци в черном бикини. Известно, что пара проводит время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте