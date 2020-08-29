Любовь Тимати прокатилась на яхте экс-депутата миллиардера

29.08.2020 | 07:57

Российская фотомодель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала фотографию с отдыха на роскошной голубой яхте. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 24-летняя девушка запечатлена в белом летнем платье с открытыми плечами на фоне моря боком к камере. По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, модель проводила время на лодке российского миллиардера и бывшего депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 [года] максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала Решетова пост, который набрал 62 тысячи лайков.

Стоимость судна голландского производства, на котором отдыхала знаменитость, составляет 150 миллионов долларов. Лодка длиной 99 метров вмещает 12 пассажиров и 36 членов экипажа. Отмечается, что в 2014 году она была признана суперъяхтой.

Ранее в августе на борту роскошной яхты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду засняли его невесту, модель Джорджину Родригес. 26-летняя девушка попала в объектив папарацци в черном бикини. Известно, что пара проводит время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).