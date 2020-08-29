Доктор Мясников раскрыл вызывающие рак болезни

29.08.2020 | 11:55

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак. Об этом он рассказал в YouTube-канале «О самом главном».

По его словам, одним из факторов риска короткой и несчастливой жизни является отсутствие регулярного обследования у врачей. «Рак надо перехватывать не тогда, когда он появился, а когда есть факторы риска», — отметил доктор.

Он заявил, что существуют болезни, которые являются факторами риска для развития онкологии. Среди них он назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.

От гепатита В и от ВПЧ существуют прививки, и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки. «При гастрите или язве соленая пища может спровоцировать рак желудка, а курение — рак легких», — сказал специалист.

Мясников добавил, что наиболее опасный и агрессивный — это рак легких, поэтому регулярно вдыхать дым от костров и табака очень вредно.

В июне Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний. Он порекомендовал зрителям делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). По словам Мясникова, рак шейки матки — это болезнь, которая «практически в 100 процентах случаев вызывается вирусом папилломы человека». Доктор отметил, что ВПЧ способен вызывать и другие виды рака, в том числе у мужчин.