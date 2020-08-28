Сыну Нагиева пришлось обеспечивать себя самостоятельно

28.08.2020 | 21:13

Наследник Дмитрия Нагиева Кирилл признался, что давно привык к предвзятому отношению из-за звездного отца. Нередко молодому актеру приходится сталкиваться с критикой в свой адрес.

Кирилл Нагиев отметил, что ему неприятно, когда он встречает гадости о себе в Сети. При этом артист понимает, как публика воспринимает его, учитывая статус его отца, входящего в рейтинг Forbes.

Актер подчеркнул, что Дмитрий Нагиев давно не оказывает ему финансовую поддержку. Сразу после окончания школы парень начал обеспечивать себя сам. Он заявил, что иногда люди в грубой форме выражают свое негодование. Кирилл посетовал, что не может всем и каждому объяснить, что знаменитый родитель не помогал ему финансами.

Помимо того, что молодой артист давно сам зарабатывает себе на жизнь, он не пользуется привилегиями на различных кастингах. К слову, к съемкам в проектах он подходит очень выборочно. Так, он уже пять раз отказался становиться героем шоу "Холостяк" на ТНТ. Дело в том, что Кирилл Нагиев не хочет сниматься в проектах, за которые ему потом будет стыдно, какие бы гонорары ему ни предложили.

Напомним, недавно в кино стартовал показ фильма "Тень звезды", где сын Дмитрия Нагиева снялся в компании Павла Прилучного и Александры Черкасовой-Служитель. Артисту достался очень глубокий персонаж. Кирилл отметил, что отличается от своего героя. Герой актера помешан на деньгах, хитер и изворотлив. Ради наживы тот готов даже на преступление, в отличие от Кирилла Нагиева.