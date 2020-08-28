Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|22:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Сыну Нагиева пришлось обеспечивать себя самостоятельно

Печать

Наследник Дмитрия Нагиева Кирилл признался, что давно привык к предвзятому отношению из-за звездного отца. Нередко молодому актеру приходится сталкиваться с критикой в свой адрес.

Кирилл Нагиев отметил, что ему неприятно, когда он встречает гадости о себе в Сети. При этом артист понимает, как публика воспринимает его, учитывая статус его отца, входящего в рейтинг Forbes.

Актер подчеркнул, что Дмитрий Нагиев давно не оказывает ему финансовую поддержку. Сразу после окончания школы парень начал обеспечивать себя сам. Он заявил, что иногда люди в грубой форме выражают свое негодование. Кирилл посетовал, что не может всем и каждому объяснить, что знаменитый родитель не помогал ему финансами.

Помимо того, что молодой артист давно сам зарабатывает себе на жизнь, он не пользуется привилегиями на различных кастингах. К слову, к съемкам в проектах он подходит очень выборочно. Так, он уже пять раз отказался становиться героем шоу "Холостяк" на ТНТ. Дело в том, что Кирилл Нагиев не хочет сниматься в проектах, за которые ему потом будет стыдно, какие бы гонорары ему ни предложили.

Напомним, недавно в кино стартовал показ фильма "Тень звезды", где сын Дмитрия Нагиева снялся в компании Павла Прилучного и Александры Черкасовой-Служитель. Артисту достался очень глубокий персонаж. Кирилл отметил, что отличается от своего героя. Герой актера помешан на деньгах, хитер и изворотлив. Ради наживы тот готов даже на преступление, в отличие от Кирилла Нагиева.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

ну [censored] - катастрофа жЫзни.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте