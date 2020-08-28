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Личный бизнес приносит Алле Пугачевой лишь убытки

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Творческая деятельность приносит Алле Пугачевой хороший доход. За одно выступление она получает несколько миллионов рублей. В бизнесе же у певицы все очень плохо.

Журналисты изучили финансовую отчетность знаменитостей-предпринимателей. Выяснилось, что у Аллы Пугачевой есть две компании, одна из которых приносит артистке убыток. Речь идет о турагентстве, совладельцем которого примадонна стала в 2013 году.

За семь лет фирма так и не вышла в плюс. Из-за этого супруга Максима Галкина лишилась в прошлом году 163 тысяч рублей.

Компания, которая занимается радиовещанием, пока приносит доход Алле Борисовне. Правда, небольшой: всего 234 тысячи рублей. Таким образом, за 2019 год бизнес пополнил копилку артистки на 71 тысячу.

Экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров, напротив, является успешным предпринимателем. Поп-король владеет двумя музыкальными лейблами. Один из них принадлежит ему полностью. В другой компании его доля – 90%. По подсчетам, Киркоров заработал на лейблах 146 миллионов рублей.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Если уж Пугачева терпит убытки, тогда что-же творится у нас в царстве-государстве?

Имя: Гость
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