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Концертный директор Бориса Корчевникова рассказал о состоянии телеведущего

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На минувшей неделе поклонники Бориса Корчевникова впали в отчаяние. В сети появилась информация, будто телеведущий испытывает серьезные проблемы со слухом.

Поклонники и герои шоу "Судьба человека", которое ведет Борис Корчевников, рассказали о том, что ведущий передачи едва улавливает речь. Коллеги Корчевникова подтвердили, что он серьезно болен.

Одна из зрителей программы – Елена – сообщила, что перед съемками героев предупредили, что у Корчевникова проблемы со слухом, поэтому придется записывать дубли несколько раз. "Сам Борис, похоже, ничего не слышит. Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь прочитать по губам, что говорит герой программы.", – заявила женщина.

В ситуацию пришлось вмешаться концертному директору Бориса Корчевникова. По его словам, поводов для беспокойства у зрителей нет.

"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе! — отметил Табриз Шахиди в беседе с Пятым каналом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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