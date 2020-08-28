Концертный директор Бориса Корчевникова рассказал о состоянии телеведущего

28.08.2020 | 14:34

На минувшей неделе поклонники Бориса Корчевникова впали в отчаяние. В сети появилась информация, будто телеведущий испытывает серьезные проблемы со слухом.

Поклонники и герои шоу "Судьба человека", которое ведет Борис Корчевников, рассказали о том, что ведущий передачи едва улавливает речь. Коллеги Корчевникова подтвердили, что он серьезно болен.

Одна из зрителей программы – Елена – сообщила, что перед съемками героев предупредили, что у Корчевникова проблемы со слухом, поэтому придется записывать дубли несколько раз. "Сам Борис, похоже, ничего не слышит. Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь прочитать по губам, что говорит герой программы.", – заявила женщина.

В ситуацию пришлось вмешаться концертному директору Бориса Корчевникова. По его словам, поводов для беспокойства у зрителей нет.

"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе! — отметил Табриз Шахиди в беседе с Пятым каналом.