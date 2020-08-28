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Хочу снова стать отцом: Шепелев заявил о втором ребенке

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Дмитрий Шепелев стал очередным звездным гостем "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой на "Русском радио". Популярный телеведущий поговорил на самые разные темы.

Шепелев редко дает интервью. Чаще он оказывается в роли интервьюера, ведь по профессии он телеведущий. Возможно, поэтому каждая беседа шоумена с журналистами расценивается многочисленными поклонниками на вес золота. Особенно, если ведущий отвечает на вопросы личного характера. Вероятно, это связано с продолжительным скандалом, который начался после смерти певицы Жанны Фриске.

В 2013 году певица родила Дмитрию Шепелеву, который был ее гражданским мужем, сына Платона. А в 2015 году артистка умерла от рака. Едва ее тело было предано земле, на Дмитрия Шепелева полилась грязь. Безутешный отец певицы принял участие в разных шоу, где нелестно отзывался о неудавшемся зяте.

Возможно, причиной ненависти стало то, что шоумен сразу после смерти Жанны Фриске взял их сына и увез его за границу. После этого маленький Платон считанное количество раз виделся с бабушкой и дедушкой. После скандала с откровениями отца Фриске Шепелев перестал контактировать с родственниками жены.

Дмитрий самостоятельно воспитывает сына Платона. Причем старается уделять наследнику максимум внимания, несмотря на большую занятость. Он стремится уделить ребенку минимум час своего времени утром и два часа вечером. "Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде", – говорил шоумен.

Шепелев признался, что мечтает о втором ребенке. "Мне кажется, это фантастический опыт. Я с таким наслаждением вспоминаю каждую минуту от рождения сына до сегодняшнего момента", – признался телеведущий Алле Довлатовой. О себе он сказал так: "Все хорошо у парня с гормонами, он хочет снова стать отцом".

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Источник — dni.ru
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