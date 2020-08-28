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Финансирование выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличат

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В правительстве решили дополнительно выделить 34,3 млрд рублей на софинансирование ежемесячных выплат на детей. Это должно произойти до конца 2020 года, сообщили в Министерстве финансов РФ, передает ТАСС.

«Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, при необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме», - указано в сообщении.

Деньги на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут выделены из резервного фонда.

«Дополнительное увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. Так, в августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты. Сейчас 800 тыс. заявлений находятся на рассмотрении», - заявили в Минфине.

Как заявил глава ведомства, Минфин постоянно анализирует информацию, получаемую из регионов. Социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

«Мы находимся в постоянном контакте с регионами, мониторим ситуацию в режиме реального времени с тем, чтобы обеспечить безусловное выполнение наших социальных обязательств», - заявил Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

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