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Близкие озвучили последнее желание Легкоступовой

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Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Но до сих пор всплывают все новые и новые подробности ее последних дней.

В жизни певицы было немало мистических совпадений. Например, она много лет помогала восстанавливать старую церковь близ Судака. А когда ремонт Божьего храма был закончен, именно там Легкоступова обвенчалась со своим третьим мужем Юрием Фирсовым. "Наше венчание проходило в Крыму, в деревне Грушевка, на родине моего папы", – хвасталась после таинства Валентина.

А спустя ровно сорок дней после того, как певица поклялась быть с мужем в горе и радости пока смерть не разлучит их, Легкоступовой не стало. Вот такое роковое совпадение.

"На 15 августа было намечено торжество для друзей в Турции, – рассказала "Дни.ру" землячка и подруга детства Валентины Легкоступовой. – Это было ее большое желание, о котором она сама говорила. Оно же обожала море. С детства помню ее с мамой и папой на море с удочкой. Уже были забронированы билеты и отели. Но никто и подумать не мог, что 14 августа Валечки не станет".

Интересно, что Юрий Фирсов решил не отменять бронь в Турции и вскоре после похорон улетел туда. То ли он там оплакивает безвременно ушедшую супругу, то ли восстанавливает силы, то ли готовится к очередной яхтенной регате – неизвестно.

Напомним, Валентина Валерьевна скончалась 14 августа. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Несколько дней она находилась в коматозном состоянии. Причину множественных гематом на теле звезды сейчас выясняет следствие.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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