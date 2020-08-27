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Юля Волкова из «Тату» объяснила разрыв с Леной Катиной

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Бывшая вокалистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова объяснила разрыв со своей коллегой Леной Катиной после воссоединения дуэта в 2014 году. Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier в четверг, 27 августа.

Коллектив распался в 2009 году, однако в 2013 году Катина и Волкова дали несколько совместных концертов, а в 2014-м певицы выступили перед церемонией открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. Волкова рассказала, что после этого артисток «начали разрывать звонками, предложениями, концертами».

«У нас был распланирован весь год вперед. Фестивали, выступления, съемки, рекламные контракты, много всего. Первый мини-тур у нас начался с поездки в Словакию. Мы встречаемся в аэропорту, и, собственно, конфликт. Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолета и не летит в Словакию», — вспомнила исполнительница.

По ее словам, она выступила в Словакии одна, сказав, что ее коллега приболела. «Мы всячески пытались с ней договориться, позвонить, поговорить, но Лена категорически была настроена», — добавила Волкова.

В 2014 году после конфликта Лена Катина рассказала о других причинах разрыва. «Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте "Тату", если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы "Тату". Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить», — рассказала артистка в видеообращении. Катина добавила, что получала от Волковой угрозы — та якобы обещала закрыть ее сольный проект, пользуясь связями с руководством Первого канала.

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Источник — lenta.ru
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