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В режиме ожидания: названы условия ввода российских силовиков в Белоруссию

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Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию, где на протяжении нескольких недель после президентских выборов проходят массовые протесты. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 27 августа.

По словам Путина, в России по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — отметил Путин.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Генеральном штабе также сообщил, что в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России. По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.

Москва ведет себя в ситуации с Белоруссией более сдержано и нейтрально, чем власти США и европейских стран, заявил президент России. По словам Путина, на процессы в Белоруссии стремятся влиять внешние силы, которые преследуют свои политические интересы.

Российский лидер выразил надежду на мирное разрешение ситуации в бывшей советской республике. По его мнению, она уже выравнивается.

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Источник — lenta.ru
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