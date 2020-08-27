«Спокойно жить не будет»: певицу Юлю Волкову избил любовник

27.08.2020 | 14:10

Певица Юлия Волкова столкнулась с рукоприкладством со стороны любимого мужчины. А еще артистка сделала аборт и столкнулась с онкологическим заболеванием.

Певица Юлия Волкова, прославившаяся благодаря участию в песенном дуэте t.A.T.u, стала очередным звездным гостем в проекте "Исповедь". Артистка откровенно рассказала о личной жизни. Так, певица вспомнила о романе, который закончился очень некрасиво – любовник сломал ей челюсть в трех местах. Причем произошло это все на глазах ее двоих детей. "Я на земле. Люди пытались его от меня отодрать, оторвать", – рассказала артистка.

Певица пришла в себя лишь в машине "скорой помощи". "Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Я сидела вся в крови. Улыбалась, говорила: "Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нету", – поделилась воспоминаниями исполнительница.

Остается догадываться, почему Юлия Волкова не обратилась в полицию после этого инцидента. Даже расставшись, как отмечает певица, этот мужчина продолжает ее преследовать. "Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить", – констатировала певица.

В результате других отношений Юлия Волкова забеременела, однако решилась на аборт. По признанию певицы, хоть она и любит детей, но тогда рожать третьего ребенка для себя сочла неправильным.

А еще Юлия Волкова откровенно рассказала о борьбе с раком щитовидной железы. Тогда операция в Москве прошла неудачно, ей повредили голосовой нерв. Певица была вынуждена лечиться в Германии, Израиле, Корее. "После Кореи я начала нормально разговаривать, издавать звуки. Петь было даже легче, чем говорить", – отметила певица. Примечательно, что спустя время у артистки наступил рецидив, однако ей удалось успешно с ним справиться.