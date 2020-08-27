Сотрудники ПФР обращаются в суд для возврата пенсий, выданных россиянам

27.08.2020 | 04:00

Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве России Наталья Залюбовская рассказала, что Пенсионный фонд должен будет взыскать пенсионные выплаты, начисленные умершим людям.

Деньги за скончавшихся получали их родственники.

«Чтобы исключить нарушения, надо, с одной стороны, провести тщательный аудит каждого пенсионера, после чего заложить в бюджет выплаты по всем недоплатам. Деньги, полученные родственниками умерших, придется взыскивать через суд, что тоже будет иметь определенные временные и финансовые издержки», — заявила Залюбовская в интервью Ura.ru.

Но при этом ПФР также придется выплатить россиянам недоначисленные пенсии. Нарушения удалось найти сотрудникам Счетной палаты.

«Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан», - сообщается в документе, которое было опубликовано на сайте ведомства.

По словам Залюбовской, выявленные недочеты свидетельствуют о непрозрачности пенсионной системы в России.