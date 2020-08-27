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С 1 сентября списать долг от 50 до 500 тысяч можно самостоятельно и без суда

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С 1 сентября в России вступает в силу новый закон. В стране вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам.

Сумма, которую можно списать обратившись в МФЦ «Мои документы» (многофункциональный центр - прим. редакции), составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

Согласно закону, должнику достаточно обратиться в ведомство с обычным заявлением. Сотрудники МФЦ должны проверить, в каком состоянии находится исполнительное производство по долгу, а затем в течение трех дней самостоятельно разместить уведомление о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, либо вернуть заявление.

«Мы рассчитываем, что новая процедура банкротства поможет наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудное жизненное положение», - заявил после принятия закона замминистра экономического развития Илья Торосов.

Как только сведения о начале процедуры внесудебного банкротства попадут в Единый реестр, приостанавливаются обязательствам должника по требованиям кредитора. Прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней.

После этого микрофинансовая организация или банк имеют право самостоятельно проверить, есть ли у человека возможность погасить долг. В случае отсутствия средств у должника, через 6 месяцев после регистрации заявления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, гражданин освобождается от долгов.

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Гость||

Как называется этот Закон,номер его, число создания этого закона? Спасибо

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