Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|12:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

О чугунную батарею: упавшая в обморок Кожевникова лишилась зубов

Печать

Звезда сериала "Универ" вспомнила о неприятном эпизоде, пережитом в прошлом. Мария Кожевникова лишилась передних зубов.

Артистку, как оказалось, часто упрекают за ношение виниров. Многим кажется странным, что Мария Кожевникова, выступающая всегда за естественную красоту, установила фарфоровые накладки на зубы. Дескать, звезда сериала "Универ" сама не верит в то, что пропагандирует.

Между тем Мария сообщила, что в ее случае виниры – вынужденная мера. Много лет назад с артисткой произошел несчастный случай. Во время тренировки 12-летняя Кожевникова упала в обморок. Знаменитость ударилась лицом о чугунную батарею. В итоге она заработала перелом пальцев и осталась без передних зубов.

Долгое время Мария Кожевникова носила во рту штифты. Они маскировали отсутствие зубов, однако постоянно ломались. Как-то раз имплантат отвалился за три минуты до свидания. Сейчас у звезды сериала "Универ" стоят виниры, и она ими очень довольна.

Добавим, несколько недель назад Мария Кожевникова жаловалась на ухудшение самочувствия. На карантине из-за пандемии коронавируса у знаменитости начались проблемы со здоровьем. Актриса сдала ряд медицинских тестов, которые выявили нехватку витамина D. Дефицит возник на фоне постоянного нахождения дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте