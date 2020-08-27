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Лера Кудрявцева объявила имя сменщика Кучеры

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Недавно стало известно, что Оскар Кучера, партнер Леры Кудрявцевой, покидает скандально известное телешоу "Звезды сошлись". Кто займет его место, сообщила сама популярная ведущая.

Оскар Кучера и Лера Кудрявцева на протяжении нескольких лет вели шоу "Звезды сошлись", где откровенно общались на самые разные остро актуальные темы. А в первых рядах сидели представители отечественного шоу-бизнеса и кино и обсуждали эти вопросы с ведущими. Подчас вскрывались просто шокирующие данные.

Например, по слухам, именно после откровений единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, обвинившей артистку в многолетнем давлении и унижениях, Оскар Кучера якобы и принял решение покинуть скандально известную передачу.

Теперь зрители хотят узнать, кто же станет новым партнером Леры Кудрявцевой. Журналисты связались с популярной телеведущей, чтобы узнать об этом из первых рук. Лера Кудрявцева удовлетворила их любопытство. "Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет "ДНК" на НТВ", – сообщила телеблондинка.

Ранее Оскар Кучера так высказался о своем уходе из резонансной передачи: "Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите. Жалеть не о чем". Правда, он не стал говорить, виной ли этому стал выпуск с Татьяной Плаксиной. Говорят, Оскар Кучера просто предпочел телевидению работу в театре. Ведь не все знают, что он не только шоумен и телеведущий, но и популярный актер.

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Источник — dni.ru
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