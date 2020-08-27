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Дима Билан слёг с пневмонией и обратился к тупым поклонникам

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Дмитрий Билан в жесткой форме обратился ко всем тем, кто считает, что жизнь артиста легка и полна радости. Певец записал видеообращение к фанатам из больничной палаты.

«Из вас же никто наверняка не заметил, что я в последнюю неделю работал все концерты с температурой 37,4 – 37,8 С. У меня была слабость, мне было плохо. Я же об этом никому не сказал. Дело в том, что многое остается незаметным. Я говорю для тех, кто тупой. Очень много остается того, что называется «за кулисами».

По словам артиста, многие даже не представляют, насколько тяжела жизнь звезд. Какой ценой им даются слава, успех, признание.

«Я что ною, я что каждый раз ною? А знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Сколько раз я с ангиной стоял на сцене? И если кто-то считает, что все это дается просто так - хрен, два, три, пятнадцать, извините за такой слэнг, двадцать хренов лысых вам».

Билан признался, что оказался на больничной койке не просто так. Медики диагностировали у него воспаление легких.

«Температура вчера жахнула тридцать восемь с копейками и мне стало очень страшно. Больше я не буду рисковать, лечиться на ногах. Надоело», - заявил артист.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Под фанеру можно стоять с чем угодно ! Стоишь , а бабки идут !

Имя: Гость
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