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Вместо исчезнувшей МакSим на связь снова вышел ее представитель

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С февраля певица МакSим ушла в тень. Она взяла паузу в работе, сославшись на проблемы со здоровьем. Ведущая Алла Довлатова пожаловалась, что не может связаться с артисткой. Официальный представитель певицы выступил с комментариями и показал видео, на котором запечатлена МакSим.

В эфире "Русского радио" известная ведущая Алла Довлатова посетовала, что три месяца не может дозвониться до Марины Максимовой (настоящее имя певицы МакSим). По всей видимости, Алла хотела взять интервью у артистки. В последнее время она общается со многими представителями отечественного шоу-бизнеса в рамках своего "Вечернего шоу".

Многочисленные поклонники и вовсе отчаялись увидеть артистку, которая пропала с радаров аж с зимы. Но тут неожиданно вышла на связь ее помощница Маргарита Соколова. Она обнародовала видео, на котором запечатлена певица вместе с двумя дочерьми.

"Артистка в полном порядке! В данный момент отдыхает с детьми на море. Счастлива, полна сил и энергии. Возобновила работу в студии. Надеюсь скоро порадует всех новым синглом. С сентября готова работать закрытые мероприятия. Ну и планов грамадье! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила Соколова.

Также она напомнила, что для того, чтобы связаться с МакSим, следует позвонить ей. Эта практика, по словам Маргариты, существует уже давно.

Помощница напомнила, почему Марина Максимова сделала перерыв в карьере. "С февраля месяца артистка решила взять паузу и пройти полное востановление после аварии. Было принято решение, полное погружение в жизненный цикл. Все время инвестировать в здоровье и семью. Могу сказать уверенно что все получилось!" – радостно объявила помощница певицы.

Напомним, в 2019 году артистка попала в автомобильную аварию, в которой, по словам ее помощницы Маргариты Соколовой, сильно пострадала. В Сети даже распространились фото певицы, чье тело обезобразили гематомы и синяки. Вскоре артистка заявила о прекращении творческой деятельности в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

И все же в конце года Певица приняла участие в сборном концерте, где получила премию. Тогда наблюдательные поклонники обратили внимание, что что лицо МакSим сильно изменилось. Немедленно поползли слухи о том, будто артистка страдает алкогольной зависимостью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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