Владимир Пресняков откровенно о расставании с женой: «Я знаю, где находится ад»

26.08.2020 | 11:36

Владимир Пресняков редко общается с журналистами. Еще реже он рассказывает о своей личной жизни. Поэтому каждое его интервью расценивается фанатами на вес золота.

Первой женой Владимира Преснякова называют дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте. Несмотря на то что влюбленные официально не оформляли отношения, они жили как семья почти десять лет. Кристина родила артисту сына Никиту. Пресняков и Орбакайте расстались более 20 лет назад, но лишь сейчас исполнитель рассказал о том, почему это случилось.

Артист признался, что именно из-за него распалась семья с Кристиной Орбакайте. Несмотря на то что он стал отцом, Владимир Пресняков слишком увлекся разгульной жизнью: прикладывался к бутылкам, имел интрижки на стороне. Кристина долго терпела загулы мужа, но в итоге предложила расстаться. Для Владимира слова жены стали шоком.

Тем не менее, по признанию артиста, переживания после расставания с Орбакайте пошли ему на пользу. "У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению – первому расставанию с любимой… Кристиной", – сообщил певец.

Владимир признался, что очень переживал. Чтобы заглушить боль, стал искать приключений. "Я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда", – вспомнил артист.

А еще певец стал заливать горе алкоголем. "Слава Бутусов мне как-то сказал: "Господи, что они знают про рок-н-ролл? Это когда ты печенью харкаешь!" Это все было в нашей жизни. Поэтому я знаю, где находится ад, и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться", – заключил исполнитель.

Владимир Пресняков сумел побороть все свои пагубные привычки. Десять лет назад он женился на певице Наталье Подольской. В 2015 году она родила ему сына Артемия, а сейчас артистка ждет второго ребенка.