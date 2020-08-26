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«Веселая вдова» Диденко собралась замуж через полгода после потери мужа

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В конце зимы Екатерина Диденко потеряла мужа во время банной вечеринки с сухим льдом. Блогер вызвала неоднозначную реакцию у народа из-за своего поведения после смерти супруга – она снимала "Сторис" из реанимации, не забывая применить к видео "фильтры красоты".

За полгода, которые прошли с момента гибели Валентина Диденко, звезда интернета успела оскандалиться еще несколько раз. Например, девушка публиковала в соцсетях странные видео, на которых изображала, что собирается покончить жизнь самоубийством из-за нападок хейтеров.

Также блогер посетила рейтинговые программы на российском ТВ, в эфире которых пыталась оправдаться за то, что скорбит не так, как от нее этого ждут. В итоге Екатерина Диденко отправилась к пластическому хирургу, чтобы увеличить грудь, так как "Валя этого хотел".

Спустя четыре месяца после похорон супруга девушка заявила, что встретила нового мужчину и очень счастлива. По словам блогера, у них с Владом Черных серьезные планы на будущее, среди которых есть пункт и про создание семьи.

Правда, никто не ожидал, что Екатерина Диденко отправится под венец так скоро. Во вторник, 25 августа, в Сети появилась информация о том, что "аптечный ревизорро" готовится к свадьбе со своим избранником. По сообщениям, девушка собирается приурочить событие к старту именного гива.

Для раскрутки блогер уже снимает видео с предложением руки и сердца. Она надеется, что охваты в инстаграм-аккаунте взлетят до небес, что повысит прибыль. Впрочем, многие считают, что свадьба Екатерины Диденко – фикция. Есть подозрения, что "веселая вдова" просто хочет получше распиариться, пока народ еще хотя бы отчасти верит ей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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