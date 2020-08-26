В ПФР поторопили россиян за выплатой в 10 000 рублей на детей

26.08.2020 | 04:23

В Пенсионном фонде России сообщили информацию по выплате пособия в размере 10 000 рублей на детей.

В ПФР напомнили, что у родителей заканчивается срок подачи заявления на получение денег. Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить в июне и июле на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 000 рублей.

«Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.09.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату за июнь в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Семьи с детьми в возрасте от 0 до 16 лет, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.09.2017 года, имеют право на дополнительную единовременную выплату за июль в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка», - сказано в правилах получения выплаты на сайте ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что у заявителей остается чуть более месяца. Те, кто еще не оформил пособие, могут это сделать до 30 сентября 2020 года включительно. Позже получить выплату нельзя. В ПФР предлагают не затягивать процесс оформления, чтобы получить деньги в срок.

«Обращаем внимание, что при достижении ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно, семьи с детьми, получившие ежемесячную выплату, имеют право также на получение единовременной выплаты после подачи соответствующего заявления (не ранее месяца, в котором ребенок достиг указанного возраста)», - заявили в ПФР.