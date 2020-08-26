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«Три месяца не могу дозвониться до МакSим»: Довлатова забила тревогу

Печать

37-летняя Марина Абросимова (MaкSим) стала одной из самых загадочных артисток. О ней ничего не известно. Даже давние друзья не могут связаться с певицей.

В начале лета менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказывала журналистам, что певица появится на публике в августе 2020 года, поскольку пошла на поправку. Артистка должна была приступить к записи новых песен и готовить концертную программу. Однако лето уже заканчивается, а вестей от Марины так и нет.

Подруга певицы, ведущая Алла Довлатова, во время недавнего эфира на "Русском радио" призналась, что пыталась связаться с МакSим по телефону, но безуспешно. "Три месяца не могу дозвониться", – отметила она. Вероятно, Довлатова хотела провести интервью с исполнительницей хита "Знаешь ли ты".

Дмитрий Губерниев, который стал собеседником Аллы Довлатовой, признался, что ему не нравится творчество МакSим. Журналист вряд ли стал бы комментировать концерт с участием этой исполнительницы.

Стоит отметить, что Абросимова не появляется в "Инстаграм" с февраля этого года. Последняя публикация певицы – премьера песни "Преданным", которая пришлась по душе поклонникам.

Напомним, что несколько лет назад МакSим попала в серьезную аварию. Она получила многочисленные травмы. Певице пришлось прервать творческую деятельность.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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