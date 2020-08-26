Татьяна Навка определилась с роддомом

26.08.2020 | 10:16

В семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова скоро будет пополнение. Журналисты узнали, где будет рожать фигуристка.

Поклонники начали подозревать, что Татьяна Навка ждет третьего ребенка. Спортсменка отказалась выступать в новом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". Кроме того, супруга Дмитрия Пескова стала избегать публичных мероприятий.

Как пишет издание Spletnik со ссылкой на инсайдеров, Навка на самом деле скоро родит еще одного наследника. Сообщается, что беременность спортсменки протекает тяжело – дает о себе знать возраст. Предположительно, Татьяна находится на последних месяцах.

Источники рассказали, что фигуристка будет рожать в клинике "Лапино". Стоимость содержания в элитном госпитале составляет порядка одного миллиона рублей. За эти деньги мамы получают полный пакет услуг: детская и гостевая комнаты, личные врачи, лабораторные исследования и прочее.

У Татьяны и Дмитрия пока один общий ребенок. У Навки также есть старшая дочь, которую она родила 20 лет назад от Александра Жулина. Пресс-секретарь президента России имеет пятерых наследников от трех разных браков.

Напомним, что летом супруги перенесли коронавирус. Фигуристка быстро вылечилась от COVID-19, а ее муж несколько недель лежал в больнице.