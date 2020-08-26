Татьяна Арнтгольц выходит замуж за актера Богатырева

26.08.2020 | 15:43

Звезда сериалов "Кухня" и "Корни" сообщила о скорых переменах. 35-летний Марк Богатырев раскрыл подробности личной жизни.

Артист подтвердил слухи о скорой женитьбе на коллеге по цеху Татьяне Арнтгольц. "Да, у меня это прямо скоро произойдет", – сказал о свадьбе Марк Богатырев в свежем интервью.

Татьяна и Марк впервые встретились на съемках теленовеллы "Наживка для ангела". Артист рад, что его избранница имеет ту же профессию, что и он. Богатырев отметил, что Арнтгольц во многом на него похожа. Например, и себя, и возлюбленную он считает людьми не тщеславными. Работа никогда не стояла на первом месте у Марка и в этом Татьяна с ним солидарна. "Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса", – сказала звезда сериала "Кухня".

Также Богатырев рассказал, что весь период самоизоляции из-за пандемии провел вместе с зазнобой. Три с половиной месяца пара наслаждалась обществом друг друга, гуляла с собакой, смотрела кино и играла в настольные игры. Иногда артисты выбирались за город и жарили шашлыки.

Отметим, что Марк Богатырев и Татьяне Арнтгольц вместе уже три года. Артисты обнародовали отношения в 2018-м, появившись вместе на премьере.

Как писали "Дни.ру", ранее Марк Богатырев пояснил, почему ушел из сериала "Кухня". По словам знаменитости, его увольнению предшествовала череда неприятных событий.