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Принимающая поздравления Навка расставила все точки над «i»

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Татьяна Навка сделала важное заявление. Фигуристка рассказала, что весь день поклонники пишут ей слова о пополнении в ее семействе.

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Она решила расставить все точки над "i".

Татьяна Навка опровергла слухи. По ее словам, некоторые "желтые" издания в погоне за сенсацией написали о том, что 45-летняя звезда льда вновь беременна. "Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот", – возмутилась Татьяна Навка.

Фигуристка отметила, что публиковать непроверенную информацию "на редкость непорядочно и непрофессионально". Она добавила, что прежде всего, авторам подобных новостей нужно было позвонить ей и узнать все из первых уст.

Как писали "Дни.ру", поклонники начали подозревать, что Татьяна Навка ждет третьего ребенка потому, что она отказалась выступать в новом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". Кроме того, супруга Дмитрия Пескова стала избегать публичных мероприятий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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