«Отнялась левая сторона»: для Леры Кудрявцевой наступили трудные времена

26.08.2020 | 07:14

Лера Кудрявцева сообщила о состоянии своей 78-летней матери. Сейчас оно оценивается как среднетяжелое.

По словам телеведущей, она не может забрать родительницу из Крыма, чтобы направить на лечение в Москву. Здоровье Александры Ивановны резко ухудшилось, когда та была на полуострове.

"У нее отнялась левая сторона вся. Пока ей занимаются", – цитирует Леру Кудрявцеву Пятый канал. Звезда отметила, что все родственники надеются, что все будет хорошо. Она добавила, что врачи пока не дают прогнозов. Ближайшие несколько дней будут решающими. Сейчас проводятся МРТ, обследования, матери знаменитости делают капельницы, пытаясь стабилизировать ее состояние.

Лера Кудрявцева также отметила, что раньше у ее родительницы не было проблем со здоровьем. Медики пока не разрешают забирать Александру Ивановну из Крыма самолетом – во всяком случае, месяц или два. Это можно сделать только наземным транспортом.

По словам Леры Кудрявцевой, дней через десять ее мать будут перевозить в реабилитационную клинику, и когда уже разрешат медики – в столицу. Напомним, инсульт у матери Леры Кудрявцевой случился, когда та поехала к родственнице в Алушту, там она хотела посетить концерт Сергея Лазарева.

Как писали "Дни.ру", ранее появилась информация о том, что якобы партнер Леры Кудрявцевой Оскар Кучера принял решение уйти из скандально известного шоу на НТВ "Звезды сошлись". Говорят, телеведущий не смог терпеть характер передачи.