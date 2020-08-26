Корчевников вскрыл темное прошлое известного артиста

26.08.2020 | 13:54

Очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал актер Александр Цуркан. Артист прославился благодаря участию в многосерийном фильме "Две судьбы".

Александр Цуркан откровенно рассказал о карьере и частной жизни. Актер был женат пять раз. Первой его супругой стала студентка по имени Татьяна. Несмотря на юный возраст, влюбленные вскоре стали родителями. Однако, как это часто бывает, любовная лодка разбилась о быт.

Татьяна хотела, чтобы муж сосредоточился на семье. Александр мечтал о том, чтобы стать актером. В итоге супруга, не выдержав конфликтов, взяла вещи, ребенка и ушла. В разговоре с Борисом Корчевниковым Александр Цуркан признался, что переживал так, что попал в психиатрическую больницу.

"В клинике двери были без ручек, помню. Как-то туда ко мне приехал папа и сказал: "Саша, останови время и подумай, для чего ты пришел в этот мир. У тебя есть время". В больнице я стал все прокручивать и все понял... Мне тогда было около 30-ти, и я считал, что не смогу поступить в театральный", – объяснил Александр Цуркан.

Несмотря на возраст, Александр Цуркан все же добился своего – стал актером, причем после выхода на телеэкраны сериала "Две судьбы" его начали узнавать. Что касается личной жизни, то артист после расставания с первой женой сменил еще троих.

Сейчас актер женат на актрисе Наталье Неволиной. Александр Цуркан уверен, что наконец встретил женщину, которую искал всю жизнь. Впрочем, и о детях от предыдущих браков популярный артист не забывает. Актер поддерживает с ними связь.