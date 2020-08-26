Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|18:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Чумаков пожаловался на мужские проблемы среднего возраста

Печать

Алексей Чумаков в октябре отметит медную свадьбу – семь лет он живет в браке с Юлией Ковальчук. Три года исполнится их дочери Амелии. Певец не исключает, что снова станет папой.

"Жизнь рождается на небесах, – уверен Чумаков. – Появление детей зависит только от Бога, а я могу только действовать, это же не только от меня зависит. Так что появления ребенка, а может, и не одного, не исключаю". Правда, с действиями у него получается, как выяснилось, не всегда.

"Секс в моей жизни случается редко, – грустно вздохнул 39-летний музыкант. – Просто нет времени, да и кризис среднего возраста сказывается, знаете ли. Не всегда даже висит! Я уже молчу о том, чтобы... (махнул обреченно рукой. – Прим. ред.)

"Поскольку у певца, как он сам признался, даже на секс нет времени, ему нужны помощники. Например, чтобы управляться с дочкой. "У нас есть две няни, – сообщил он. – Это, конечно, дорого, но я же работаю, зарабатываю. На карантине, конечно, концертов не было, жили на накопленное".

"К самоизоляции я относился как к возможности побыть с семьей – это самое дорогое, – заверил Алексей. – И получал удовольствие, как бы страшно это ни звучало. Каждый день я открываю что-то новое в дочери – это просто космос, наивысшая точка счастья! Поэтому я всем советую: срочно делайте детей!"

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте