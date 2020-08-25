Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Тебя не били, тебя убивали»: врач оторопел от вида искалеченной Трояновой

Печать

Звезда сериала "Ольга" рассказала, как в 17 лет стала женой деспота. Яна Троянова заключила брак из-за того, что была в положении.

С первым супругом Константином Ширинкиным артистка развелась уже через год после свадьбы. Яна Троянова ушла от мужа после того, как тот в очередной раз избил ее. Звезда серила "Ольга" оказалась у медиков с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами.

"Доктор сказал: "Ян, тебя не били – тебя убивали", - вспомнила актриса реакцию оторопевшего доктора.

Весть о второй беременности не повлияла на желание Яны уйти от мужа. Актриса решила больше не рожать от Ширинкина детей. Она раньше выписалась из больницы, чтобы сделать аборт.

"Я вышла с фингалами и красными белками глаз, не было живого места на лице", – поведала Троянова. В таком виде Яна пришла к судье, который в тот же день оформил расторжение брака.

От первого мужа у Яны Трояновой был сын Николай. Наследник покончил жизнь самоубийством в 20-летнем возрасте. В том, что произошло с ее ребенком, Троянова в какой-то степени винит Ширинкина. "Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына", – сказала Яна.

По мнению артистки, жестокость экс-избранника оставила след на психике ее ребенка. "Вот эти гены – они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью", – поведала звезда сериала "Ольга".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте