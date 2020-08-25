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Стас Барецкий устроил кулачный бой с солистом группы «Корни»

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Скандальный шоумен Стас Барецкий и Алексей Кабанов подрались в одном из ночных заведений города Мытищи. Потасовка произошла в ночь с 22 на 23 августа.

Что стало причиной конфликта между знаменитостями, неизвестно. Драку разнял подошедший к музыкантам мужчина, передает Пятый канал.

Примечательно, что Стас Барецкий нередко становился участником драк. Так, в 2017 году он повздорил с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани.

В прошлом году шоумен сцепился с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным. Это произошло во время открытия одной из столичных клиник.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

ух урод какой

Гость||

Как быбы дерутся

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