Стас Барецкий устроил кулачный бой с солистом группы «Корни»

25.08.2020 | 08:45

Скандальный шоумен Стас Барецкий и Алексей Кабанов подрались в одном из ночных заведений города Мытищи. Потасовка произошла в ночь с 22 на 23 августа.

Что стало причиной конфликта между знаменитостями, неизвестно. Драку разнял подошедший к музыкантам мужчина, передает Пятый канал.

Примечательно, что Стас Барецкий нередко становился участником драк. Так, в 2017 году он повздорил с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани.

В прошлом году шоумен сцепился с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным. Это произошло во время открытия одной из столичных клиник.