Счетная палата выявила нарушения пенсионных прав: что это значит?

25.08.2020 | 09:29

Сотрудниками ведомства была проведена проверка деятельности Пенсионного фонда России по итогам 2017-2019 года. В результате было выявлено, что доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях.

Счетной палатой был обнародован документ "Проверка деятельности ПФР по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года".

После аудита деятельности ПФР пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей, сообщает ТАСС.

"Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", - сообщается в документе.

Согласно отчету сотрудников ведомства, проблема открытия на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам сохраняется. Человек обращался за пенсией, а ему назначались выплаты лишь по одному из счетов. В результате уменьшался размер его пенсии.

"В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита", - сказано в отчете.