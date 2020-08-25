Рассказавшая о зависимости сестра Билана пошла по стопам брата

25.08.2020 | 07:38

Аня Белан сняла первый клип под творческим псевдонимом OTANA. Дима Билан поддержал свою младшую родственницу.

Девушка сняла клип на песню "Утопия". В своем инстаграм-аккаунте Аня опубликовала кадры рабочего процесса. "На съемках этого ролика я делала то, чего не делала никогда! Это был колоссальный опыт", – призналась сестра исполнителя. Подписчики поддержали начинающую певицу.

Девушка поведала, что главная идея клипа – психологическая зависимость от соцсетей. "Каждый из нас в той или иной мере зависит от виртуального мира", – отметила она. Аня Белан констатировала, что для многих сейчас намного важнее, кем человек является в виртуальном мире, чем в реальном. При этом многие люди теряют связь с реальностью.

По словам очевидцев, которые работали с Аней Белан, девушка проявила себя как настоящий профессионал. Самой трудной частью съемок проходила под водой. Девушке пришлось нырнуть в стеклянный бассейн в пышном платье. В какой-то момент подол платья окутал артистку, лишив ее возможности дышать. После съемок в воде сестра Димы Билана простыла, переохладившись в бассейне.

Певец полностью одобряет и поддерживает выбор Ани. Он очень рад, что девушка идет в правильном направлении. Отметим, многие пользователи Сети отмечают, что Аня становится все больше похожа на своего звездного брата.

Анна Белан появилась на свет в 1995 году, через 14 лет после рождения Димы Билана. Все детство она провела вместе с родными. Как только девушка выросла, она уехала в Лос-Анджелес, очевидно, чтобы добиться успеха. Сейчас девушка живет в Москве. В какой момент она вернулась на родину, неизвестно.