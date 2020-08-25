На судебное заседание по делу Ефремова начали продавать билеты

25.08.2020 | 21:42

Процесс над Михаилом Ефремовым с каждым днем все больше напоминает цирк – то ряженые у зала заседаний появятся, то билеты на слушания поступят в продажу. В Сети нашли несколько объявлений, авторы которых обещают лучшие места для зрителей в Пресненском суде.

У входа в учреждение уже успели отметиться Никита Джигурда, который привел "эксперта", готового доказать, что за рулем машины в момент аварии был не актер. Также попиариться на горячей теме к суду пришли и другие фрики. Например, была замечена бывшая участница шоу "Дом-2" Олеся Малибу и "синтоловый качок" Кирилл Терешин, более узнаваемый под псевдонимом Руки-базуки.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Сети появилось несколько предложений по продаже билетов в первые ряды зала суда, в котором слушается дело Михаила Ефремова. Приобрести контрамарочку можно было за скромные 500 тысяч рублей. Правда, стоило подняться шумихе, объявления бесследно исчезли.

Ряд вопросов вызывают не только зеваки, которые мечтают получить свою порцию дешевого пиара, но и уважаемые адвокаты. Эльман Пашаев и Александр Добровинский пытаются обвинить друг друга во всех смертных грехах и с завидной регулярностью предоставляя сомнительных свидетелей по делу.

Например, на одно из прошлых заседаний правозащитник актера привел молодого человека, который якобы был недалеко от места аварии в тот злополучный день. Юноша описал приметы человека, который выходил из машины Михаила Ефремова с водительского места.

По словам свидетеля, на вид мужчине было около 35 лет. Правда, позже выяснилось, что очевидец слеп на один глаз и вряд ли мог хорошо рассмотреть того, кто покинул машину через минуту после ДТП.