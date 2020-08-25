Какие изменения ждут школьников и родителей с 1 сентября?

25.08.2020 | 15:29

Новый учебный год обещает массу сюрпризов и ограничений. Свое лепту в происходящее внесла пандемия коронавируса. Кроме того, некоторые специалисты не исключают второй волны заболевания в середине осени 2020 года.

Начало учебного года

Согласно заявлению представителей Министерства образования, новый учебный год стартует в привычном оффлайн-формате. Но прогнозы делать никто не берется, поэтому существует вероятность возвращения к онлайн-урокам.

Более того, во многих школах до сих пор не прошли традиционные родительские собрания перед стартом учебы. В некоторых образовательных учреждениях даже еще не было педсоветов, на которых будут обсуждаться изменения в структуре занятий.

Ведь если соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, то детям нельзя будет перемещаться по кабинетам. За каждым классом должно быть закреплено свое помещение. Следует соблюдать социальную дистанцию. До января 2021 года запрещены любые школьные мероприятия.

Торжественные линейки на 1 сентября разрешены. Но их необходимо провести на свежем воздухе, а родители должны быть в медицинских масках.

Школьная жизнь

Теперь при входе в школу у детей и взрослых должны измерять температуру. Персоналу учебных заведений следует тщательно подходить к уборке и дезинфекции помещений.

Роспотребнадзор требует изменить график учебы. Перемены для разных классов следует разнести. Ношение масок в школе не коснется детей, но все педагоги обязаны их использовать.

Студенты в качестве преподавателей

Студенты-старшекурсники, которые успешно сдадут сессию, смогут преподавать в школах. Их привлекут к работе в кружках, секциях, на дополнительных занятиях.

Питание

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить школьников с 1-го по 4-й класс бесплатным горячим питанием. На эти цели уже выделены огромные средства. Младшеклассники смогут бесплатно питаться в школах уже с 1 сентября 2020 года.