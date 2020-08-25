Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Эвелина Бледанс получила знак от матери

Печать

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс всегда очень внимательно относится к знакам судьбы. К тому же, у нее отлично развита интуиция. Все это и помогает ей добиваться успеха и осуществлять разные проекты.

"Десять лет назад от рака умерла моя любимая мамочка Тамила Николаевна, но я до сих пор думаю, что сказала бы она, как отреагировала на то или иное событие, не только молюсь за упокой ее души, но и часто прошу совета, поддержки, – призналась Эвелина. – Мама часто снится мне, а не так давно подала мне ясный знак. Она сказала мне во сне, что моя миссия – учить людей красоте, стилю, вкусу. И я считаю, что обязана этот материнский завет исполнить, мне под силу это серьезное дело. Я научу, подскажу, помогу, посоветую, вдохновлю и мотивирую!"

С 26 сентября Эвелина начинает большой марафон "Играй не играя". "Я вижу, как много представительниц прекрасного пола боятся заявить о себе, доживают свой женский век, так и не раскрыв своей сексуальности, – пояснила Бледанс. – Я хочу им помочь избавиться от комплексов, зажатости, стеснения, нелюбви к себе. Практические занятия, актерские тренинги, специальные упражнения – все это поможет женщине расцвести, стать желанной".

Девиз уникального 21-дневного марафона Эвелины – "Надень на себя красивую Женщину". "Я научу женщин получать удовольствие в постели, любить и слышать свое тело, – говорит Бледанс. – А я, как человек опытный, могу помочь решить какие-то проблемы. Кроме того, расскажу и про психологию отношений – как завоевать мужчину, как покорить, как увлечь его и как удержать. Научу шарму, грациозности".

Эвелина уверена, что покойная мама гордилась бы ею и была бы счастлива, что дочь нашла себя, реализовалась в профессии и теперь помогает другим людям. "У мамы было большое сердце, она всю себя отдавала людям, теперь этим же занимаюсь и я", – заверила Бледанс.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте