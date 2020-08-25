Эвелина Бледанс получила знак от матери

25.08.2020 | 16:42

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс всегда очень внимательно относится к знакам судьбы. К тому же, у нее отлично развита интуиция. Все это и помогает ей добиваться успеха и осуществлять разные проекты.

"Десять лет назад от рака умерла моя любимая мамочка Тамила Николаевна, но я до сих пор думаю, что сказала бы она, как отреагировала на то или иное событие, не только молюсь за упокой ее души, но и часто прошу совета, поддержки, – призналась Эвелина. – Мама часто снится мне, а не так давно подала мне ясный знак. Она сказала мне во сне, что моя миссия – учить людей красоте, стилю, вкусу. И я считаю, что обязана этот материнский завет исполнить, мне под силу это серьезное дело. Я научу, подскажу, помогу, посоветую, вдохновлю и мотивирую!"

С 26 сентября Эвелина начинает большой марафон "Играй не играя". "Я вижу, как много представительниц прекрасного пола боятся заявить о себе, доживают свой женский век, так и не раскрыв своей сексуальности, – пояснила Бледанс. – Я хочу им помочь избавиться от комплексов, зажатости, стеснения, нелюбви к себе. Практические занятия, актерские тренинги, специальные упражнения – все это поможет женщине расцвести, стать желанной".

Девиз уникального 21-дневного марафона Эвелины – "Надень на себя красивую Женщину". "Я научу женщин получать удовольствие в постели, любить и слышать свое тело, – говорит Бледанс. – А я, как человек опытный, могу помочь решить какие-то проблемы. Кроме того, расскажу и про психологию отношений – как завоевать мужчину, как покорить, как увлечь его и как удержать. Научу шарму, грациозности".

Эвелина уверена, что покойная мама гордилась бы ею и была бы счастлива, что дочь нашла себя, реализовалась в профессии и теперь помогает другим людям. "У мамы было большое сердце, она всю себя отдавала людям, теперь этим же занимаюсь и я", – заверила Бледанс.