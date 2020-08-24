СМИ: Навальный был отравлен, но выживет

24.08.2020 | 00:00

Сразу несколько крупных телеграм-каналов и сайт радиостанции "Эхо Москвы" сообщили, что Алексей Навальный был отправлен.

Журналисты опубликовали слова основателя организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль. Общественный деятель в интервью BILD заявил, что Навальный выживет.

По его словам, после отравления ядом российский оппозиционный политик будет недееспособен в течение нескольких месяцев.

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Пилоты самолёта экстренно посадили авиалайнер в аэропорту Омска. Российские врачи обследовали Навального, но его супруга приняла решение перевезти мужа в Германию.

В первой половине воскресенья, 22 августа, самолет доставил Алексей Навального из Омска в Германию. Политик был помещен в клинику Charite.