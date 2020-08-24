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СМИ: Навальный был отравлен, но выживет

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Сразу несколько крупных телеграм-каналов и сайт радиостанции "Эхо Москвы" сообщили, что Алексей Навальный был отправлен.

Журналисты опубликовали слова основателя организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль. Общественный деятель в интервью BILD заявил, что Навальный выживет.

По его словам, после отравления ядом российский оппозиционный политик будет недееспособен в течение нескольких месяцев.

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Пилоты самолёта экстренно посадили авиалайнер в аэропорту Омска. Российские врачи обследовали Навального, но его супруга приняла решение перевезти мужа в Германию.

В первой половине воскресенья, 22 августа, самолет доставил Алексей Навального из Омска в Германию. Политик был помещен в клинику Charite.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так отправлен или отравлен ? ПИ ты не реально крут , пиши , поржать от души

Гость||

ни кто и не сомневался

Гость||

Гость писал(a):

Так отправлен или отравлен ? ПИ ты не реально крут , пиши , поржать от души
Попиши тут с бодунищщщща-то. ПензаИнформ.

Гость||

С тапочка ПензаИнформ статьи ваяет. Стопудово.

Гость||

Отравлен и в Германию отправлен, так что все ОК.

Гость||

А то никто этого не слышал , спасибо пензинфо за разъяснения , ты самый оперативный сми из противных сми не в Германии , респект -проспект

Гость||

Исчезни гость тебя не приглашали Ржать будешь на своих похоронах Аминь Серафима

Имя: Гость
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