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«Плакал и кричал»: Анастасия Стоцкая тайно покидала свой дом

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Анастасия Стоцкая дала откровенное интервью. Певица рассказала, как ей удалось похудеть, а также поведала о семье.

Стоцкая призналась, что режим самоизоляции посвятила уходу за собой. Певица, которая не скрывает, что склонна к лишнему весу, активно взялась за себя, и результат не заставил себя ждать. Артистка похудела. Причем она не делает секрета из того, как ей это удалось. "Обычная гимнастика: приседания, пресс, прыжки. Но каждый день", – отметила Анастасия.

Она готовила сама и только те продукты, которые ей разрешены. А еще не ела после шести вечера. В итоге Анастасия Стоцкая при росте 171 см весит 55 килограммов. Однако артистка недовольна. Она убеждена, что может быть стройнее. Но для этого ей надо скинуть еще четыре килограмма.

Расслабиться артистке не дают и дети: девятилетний сын Александр и трехлетняя дочь Вера. Анастасия Стоцкая отметила, что у ее наследников очень разные характеры. "Сын, когда я уходила из дома, раньше плакал и кричал. Приходилось уходить втихаря. Вера в этом плане более спокойная. Я иду на репетицию – она никогда не плачет. Дочь – самостоятельная и самодостаточная, с ней более спокойно", – рассказала артистка.

Сын Анастасии Стоцкой пойдет в третий класс. Он учит дома таблицу умножения, заучивает стихотворения. "У младшей – самый сладкий возраст. Она уже начинает активно болтать!" – сообщила исполнительница.

То и дело в Сети ходят слухи, будто Анастасия Стоцкая ждет третьего ребенка. Певица прокомментировала эти пересуды: "Мы не думаем об этом. Пока есть работа, надо посвятить время другим вещам".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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