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Онкобольная дочь Левкина радуется каждому новому дню

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Старшая дочь певца Владимира Левкина Виктория откровенно рассказала о том, как смогла справиться с раком головного мозга. Несмотря на то, что операция по удалению злокачественного новообразования прошла успешно, есть риск, что болезнь снова вернется.

В последние дни 2019 года Виктория Левкина попала в больницу после того, как внезапно потеряла сознание дома и перенесла два эпилептических припадка. После взятия анализов и различных исследований оказалось, что у Виктории опухоль в голове. А когда ей сделали операцию по удалению новообразования, и его отправили на гистологию, выяснилось, что опухоль злокачественная.

Лечение лучевой и химиотерапией прошло успешно, и в мае МРТ показало, что Виктория в ремиссии. Однако она теперь обязана каждые три месяца проходить обследования. "Рак, увы, не вылечивается, и есть высокая вероятность того, что все повторится", – объяснила Виктория.

Она призналась, что онкологическое заболевание ее сильно изменило. "Я стала более счастливой, вот правда. Сегодня радуюсь каждому дню просто потому, что проснулась", – призналась дочь певца Владимира Левкина.

"Помню, когда после обморока очнулась в больнице, первое, о чем подумала: "Боже, куда меня везут? Я так молода. Я ведь еще не рожала!" – поделилась Вика. Поэтому, по ее словам, у нее не было отчаяния или смирения. Тогда она приняла четкое решение победить болезнь, потому что еще многого не успела.

Разумеется, Виктория, как и многие, кто сталкивался с аналогичным заболеванием, думала, почему это случилось именно с ней. Левкина, проработавшая этот вопрос со специалистами, поделилась своим мнением: "Мы пришли к выводу, что мне нужно было пройти через это, чтобы совершить квантовый скачок, перейти на новый уровень. Меня такое объяснение устроило".

Дочь Владимира Левкина призналась, что начала откровенно рассказывать о своем недуге, чтобы поддержать тех, кому аналогичный диагноз поставили в более раннем возрасте. Ведь таких немало, как оказалось. "Мне пишут девушки и парни разных возрастов с похожими историями, с некоторыми я встречалась. Мы обсуждаем течение болезни, врачей, методы лечения, страхи, и я понимаю, что вот эти беседы "изнутри" помогают обеим сторонам. Им легче, и мне легче. Когда ты чувствуешь, что не один, тебе многое по силам", – заключила Виктория Левкина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Вика я вам желаю скорейшего выздоровления-У Вас все получится-вы молода и красива!!!!3

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