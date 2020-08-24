Сетевое издание|18+|Понедельник|24 авг 2020|14:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

На каждого школьника могут выплатить по 10 тысяч рублей

Печать

В связи с началом учебного года в Госдуме предложили выплачивать семьям по десять тысяч рублей. Разумеется, эти деньги положены только тем родителям, чьи дети посещают школу.

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о выплатах родителям учащихся. В документе отмечается, что семьи испытывают финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, поэтому необходимо их поддержать.

Сборы первоклассника к учебному году достаточно дорого обходятся, добавили авторы проекта. По их подсчетам, сумма, которую могут потратить родители на эти нужды, достигает 20 тысяч рублей.

Не исключается, что выплата станет ежегодной. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу 1 января 2021 года. Часть документа опубликовал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

К слову, он сообщил россиянам и о том, что выплаты ухаживающим за инвалидами хотят увеличить. Речь также шла о ежегодной индексации.

Напомним, что в этом году гражданам, потерявшим работу до 1 марта 2020-го, полагается выплата в размере 12 тысяч рублей. Причина увольнения не имеет значения для получения этих средств. Пособие в таком же размере могут получить индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность до 1 марта 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте