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Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своей идеальной фигуры

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В 2020 году Ляйсан Утяшева приобрела небывалую популярность. Поклонники ежедневно "одаривают" гимнастку лестными комментариями и просят профессионального совета. Теперь многие девушки мечтают выглядеть как Ляйсан.

Напомним, что звезда канала "ТНТ" является матерью двоих детей. Удивительно, но, посмотрев на фигуру Ляйсан Утяшевой, никто и не догадается, что она счастливая мама с внушительным стажем.

Обожаемая супруга юмориста Павла Воли не скрывает своих пристрастий к спорту и постоянному похудению. Ляйсан признается, что долго шла к подобному результату.

Чтобы вернуть фигуру 20-летней девушки, Утяшевой пришлось очень серьезно поработать над собой. Телеведущая прекрасно осознает, что многочисленные поклонницы мечтают о такой же фигуре.

Именно поэтому гимнастка регулярно выкладывает посты на тему похудения и делится бесплатными действенными советами. В этот раз Ляйсан напомнила о "летнем меню". Телеведущая отметила, что лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек.

Этот сезон позволяет Утяшевой перейти на деток-диету. Более того, она практикует интервальное голодание. Гимнастка ест только 8 часов в сутки, а остальные 16 пьет одну лишь воду.

Каждое утро Ляйсан начинает со стакана теплой воды и уделяет немного времени ранней пробежке. Завтракает гимнастка исключительно растительными продуктами. Обычно это свежие ягоды и фрукты. Обедает телеведущая белками и сырыми овощами. Полуденный рацион состоит из рыбы, морепродуктов или куриного филе.

А на ужин самый главный десерт – чистая вода. Можно ли назвать подобное питание рациональным, все еще остается спорным вопросом. Однако Ляйсан Утяшева уверена, что такой рацион очищает организм и заряжает энергией на весь день.

"Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00. Нет соблазна что-то подъесть. Сон – лучшее, что вы можете дать себе в отпуске. Отказалась от кофе летом,

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Обедает телеведущая белками.... Какой кошмар, белок жалко.

Гость||

И диета у Утяшевой «деток». Пензинфо про белок пишет, но и деток не забывает, мальчики-девочки все в диете хороши

Вы там совсем не опохмеляетесь что ли? Отправлен-отравлен, белок-деток? Деньги в кассу не забудьте вернуть, писаки-писуны

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