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«Как продавщица из овощного»: стилист оценил Аллегрову и Распутину

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Стилист Джордж Ровалс, ранее сотрудничавший с Аллой Пугачевой, раскритиковал внешний вид звезд российской эстрады. Маше Распутиной и Ирине Аллегровой хорошенько досталось от эксперта.

По словам Ровалса, отечественные дивы экономят на профессиональных мастерах и вверяют себя дилетантам. "Все выходят на сцену с висячими сосульками", – заявил Джордж.

В пример стилист привел певицу Машу Распутину. Артистка выглядит, по его мнению, безвкусно. Особо эксперта раздражает прическа вокалистки. Наращенные локоны звезды он назвал "привязанными мочалками", а ее челку ужасной.

Раскритиковал стилист внешний вид Ирины Аллегровой. Эксперт заметил, что артистка всю жизнь ходит в парике. Знаменитость не любит тратить деньги на хороших парикмахеров. "И ей, кажется, до лампочки, что выглядит, как продавщица из овощного магазина!" – осудил певицу Ровалс.

Джордж добавил, что отечественные знаменитости не понимают, что от стилиста в их случае многое зависит. Звезды не ценят людей на них работающих. Например, своих парикмахеров используют как носильщиков чемоданов.

Джордж Ровалс вспомнил, как нанимался к Алле Пугачевой. Эксперт сказал тогда Примадонне, что ее багаж таскать не собирается. "Алла была обескуражена. А потом заявила: "Я все поняла, кто ты. Ты – приколист!" - поведал звездный парикмахер.

Среди отечественных знаменитостей эксперт в положительном ключе высказался о Тамаре Гвердцители. Артистка, как сообщил Джордж Ровалс, всегда слушает его советы.

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Источник — dni.ru
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