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«Грош цена мне»: Валерия рассказала о смысле своей работы

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Жена Иосифа Пригожина заявила, что 50 тысяч рублей в месяц человеку достаточно. Однако певица Валерия хочет получать больше.

Напомним, что в звездной дискуссии Иосиф Пригожин заявил, что жить на 50 тысяч рублей в месяц невозможно. Муж певицы Валерии решил, что люди которые сообщают, что могут жить на такую сумму, лукавят.

Журналисты решили спросить у жены продюсера о том, сколько денег ей нужно, чтобы прожить. Звезда ответила, что сможет прокормиться на 50 тысяч рублей.

При этом певица Валерия подчеркнула, что оставаться артисткой с таким доходом у нее не получится. По ее словам, чтобы быть певицей и оставаться в профессии, этих денег ей не хватит.

"Я – артист, а артист, – это предприниматель, он не получает зарплату, он ее платит, и грош цена мне, если я буду зарабатывать такие деньги, я не смогу содержать свой коллектив", – заключила поп-икона.

Звезда призналась, что на публике всегда поддерживает Иосифа Пригожина, но она часто не согласна с формой выражения эмоций мужа. Знаменитости давно обсуждают скандальное заявление продюсера о том, что для нормальной жизни ему нужно не менее полутора-двух миллионов рублей.

Супруг поп-дивы говорил, что с меньшими доходами его жена могла бы забыть о клипах, а их дети не смогли бы учиться в Швейцарии. На 50 тысяч рублей, по версии Пригожина, можно выжить только в лачуге на окраине города. Словами о том, что артисты обнищали во время пандемии, муж певицы Валерии вызвал волну негодования и среди поклонников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Тьфу три раза.

Гость||

Дельфин и русалка, Жадный Шрек и Перфилова Алка.

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