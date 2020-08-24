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Домашний танец Джанабаевой стал достоянием общественности

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Альбина Джанабаева в личном блоге опубликовала забавное видео с участием шестилетнего сына Луки. Мама с ребенком зажигательно двигаются под трек группы "Грибы".

Артистка редко показывает в своем микроблоге фотографии детей. В союзе с Валерием Меладзе у певицы родились двое сыновей. Старшему, Константину, уже 16 лет, а младшему недавно исполнилось шесть. По словам звезды, у мальчиков очень разный характер.

Так, старший не любит соцсети. Конечно, юноша активно пользуется интернетом, не не видит потребности в публичности. Молодой человек планирует посвятить себя науке. Младший же, наоборот, довольно артистичный, но в силу возраста еще не думает о том, кем хочет стать, зато с удовольствием может составить маме компанию в танцах.

Альбина Джанабаева опубликовала ролик, на котором они вместе с Лукой двигаются под композицию группы "Грибы" Intro. Певица предстала перед поклонниками без макияжа и в домашней одежде – желтых шортах и белой футболке. Сын знаменитости стоит спиной к камере и активно машет руками. "Воскресный дэнс", – заявила под видео звезда.

Подписчики артистки по достоинству оценили новые кадры. "Меня тоже раскачало (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая Мама, такой чудный сынок", "Клевые танцы, не хватает только Валеры на заднем плане", "Как быстро время летит, Луконя уже такой взрослый стал", "Ай... Влюбилась!" – написали в комментариях.

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Источник — dni.ru
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