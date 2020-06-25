В ПФР пообщали выплатить 12130 рублей опекунам престарелых, инвалидов и детей-сирот

25.06.2020 | 11:21

На минувшей неделе в ПФР сообщили радостную новость для всех тех, кто является опекуном престарелых, инвалидов и детей-сирот. Им пообещали выплатить по 12 130 рублей в месяц за апрель, май и июнь.

Согласно постановлению Правительства РФ № 797 от 30 мая 2020 года, специальные пособия назначаются работникам государственных и негосударственных организаций, а также волонтерам и обычным гражданам, которые взяли на временное сопровождение или под временную опеку пожилых, инвалидов, детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, из социальных учреждений.

Сумма в 12 130 рублей в месяц положена тем, кто на время самоизоляции пришел на помощь перечисленным выше категориям граждан.

В Пенсионном фонде уточнили, что выплаты положены лишь тем, кто был включен в специальный реестр Министерства труда и социального развития РФ.

В ведомстве подчеркнули, что временная выплата не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и получают ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей.

Она касается тех, кто осуществляет уход за:

- инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

- за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном

постороннем уходе;

- за пенсионером, достигшим возраста 80 лет.

Назначение этой выплаты не зависит от совместного проживания того, кто ухаживает, и того, за кем ухаживают, а также являются они членами семьи или нет.