Певец Шура подготовился к своей церемонии прощания

25.06.2020 | 12:41

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – сокрушался Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Часто смерть застигает в тот момент, когда ты полон планов, надежд и чаяний...

В 2003 году Шуре был поставлен страшный диагноз – "рак". Специалисты выявили у артиста злокачественную опухоль яичка. Однако Шура целиком изменил образ жизни, избавился о наркозависимости и победил онкологию – перенес 18 сеансов химиотерапии и операцию по удалению яичка. Врач говорил, что это чудо, поскольку метастазы были уже в голове: "Еще неделя – и ты бы сдох!"

С тех пор Шура часто повторяет крылатую фразу на латыни: Memento mori ("Помни о смерти"). Певец не хочет обременять родственников заботами о погребении и других траурных процедурах, поэтому все продумал сам. У звезды, как выяснила "Экспресс-газета", оплачено место на престижном Троекуровском кладбище – его три года назад Александру подарил друг. Куплен и шикарный белый двухдверный гроб – стоит такой около 400 тысяч рублей.

Выбрал Шура и памятник – с надписью "Твори добро". А ограду он, скорее всего, сделает из любимой кровати. Такую оригинальную идею Медведеву подкинули старушки-соседки. "Вот Шурка молодец! Уже оградку домой понес", – отреагировали бабушки, увидев грузчиков с его покупкой. Уточнение, озвученное Шурой, их не смутило: "Пока кровать, потом оградка!"

Стоит заметить, что звезды часто сами пишут сценарии похорон. Танцор Рудольф Нуреев, музыкант Фредди Меркьюри, легендарный боец Мохаммед Али продумали все детали траурной церемонии.