Меладзе переосмыслил свою жизнь и решил поменяться

25.06.2020 | 08:01

Позавчера Валерий Меладзе отмечал свой 55-й день рождения. Но из-за бушующей пандемии коронавируса, певец никак не может отпраздновать свой юбилей. По словам Валерия, благодаря карантину он многое переосмыслил в своей жизни.

Артист надеется, что, как только снимут все карантинные меры и разрешат проводить массовые мероприятия, он сразу же сможет порадовать своих слушателей выступлениями вживую. Валерию Меладзе пришлось перенести более 50 концертов на следующий год.

Певец признался, что уже готов отработать все отмененные выступления. По словам Меладзе, он не может передать всю благодарность по отношению к своим поклонникам, которые не сдают билеты и продолжают верить в то, что совсем скоро смогут встретиться с Валерием лично.

Сам же артист не падает духом и записывает онлайн-выступления, общаясь с фанатами в социальных сетях. Валерий Меладзе всячески старается подогревать интерес публики и не терять контакта со слушателями.

"Мы вместе с Костей справляемся с проблемами. Если у одного плохо на душе, другой начинает поддерживать. У нас еще и сестра Лиана есть. Мы – одно целое. Всегда найдем аргументы, чтобы подбодрить друг друга. Костя за это время написал для меня несколько фантастических песен", – рассказывает Валерий Меладзе.

Поддерживают и мотивируют на успех и дети певца. Артист признается, что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его стопам. Правда, дочь Инга пробовала себя в шоу "Голос", но после участия в проекте поняла, что этот незабываемый опыт нужен был ей только для того, чтобы осознать, чем она действительно планирует заниматься. Сын Костя и вовсе сторонится публичности.

Валерий Меладзе отмечает, что сын патологически не выносит открытости в социальных сетях. По мнению Кости, общение таким способом только разрушает и не приводит ни к чему хорошему.

"Сын – технарь, занимается науками, знает несколько языков, и его абсолютно не привлекает шоу-бизнес. Когда мы куда-то едем отдыхать, он очень страдает, если меня узнают и обращают внимание. И у нас по этому поводу иногда бывают "дискуссии", скажем так", – разоткровенничался Валерий Меладзе.

Стоит отметить, что режим самоизоляции не прошел даром для исполнителя. Певец смог многое переосмыслить. Меладзе больше не пытается стать победителем в гонке за популярность, а просто старается быть хорошим человеком и радовать свою аудиторию.