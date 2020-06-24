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Жесткий характер мужа спас семью Елены Летучей

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Елена Летучая счастлива в браке с предпринимателем Юрием Анашенковым почти четыре года. Скоро пара вновь отпразднует годовщину. Многие поклонники телеведущей задаются вопросом, как таким влиятельным людям удается сохранять теплые семейные отношения.

Теледива уверена: если бы не жесткий характер мужа, то их пара распалась бы сразу же после свадьбы. В отличие от Елены Летучей, мужчина, сделавший карьеру в частном бизнесе и правовой сфере, не привык к публичности. Юрий Анашенков выходит в свет со своей супругой только по особым праздникам.

Стоит отметить, что даже в своем инстаграм-профиле муж Елены Летучей не выставляет семейные кадры. Юрий предпочитает делиться своими увлечениями и живописными снимками с очередного отдыха.

Сама же Елена признается, что только рада особой закрытости своего мужа. По словам телеведущей, такая точка зрения помогает Юрию сохранять стойкий характер и не идти на уступки супруге только потому, что она – известная личность.

В одном из интервью Летучая рассказала, что даже не может представить рядом с собой другого мужчину. Елена уверена, что не смогла бы построить длительные отношения с молодым человеком, который бы не смог занять основную роль в супружеской паре.

Елена Летучая признала, что иногда Юрий помогает ей спуститься с небес на землю. Продюсер не всегда умеет отстраняться от работы и часто продолжает дома командовать и раздавать задания. Более того, только рядом с таким надежным мужчиной телеведущая может чувствовать себя нежной и женственной.

"Мне просто нужно говорить "цыц", потому что я все время на лошади пытаюсь в горящую избу войти. Но если меня остановить умело и аккуратно, то я с таким кайфом снимаю платье, каблуки, надеваю уютную пижаму – и мне так прекрасно!" – разоткровенничалась звезда.

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Источник — dni.ru
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