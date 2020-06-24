Яна Чурикова расплакалась из-за «Фабрики звезд»

24.06.2020 | 17:33

Яна Чурикова в своем Инстаграме опубликовала трогательный пост, посвященный 25-летию передачи "Фабрика звезд". Телеведущая не смогла сдержать слез в прямом эфире, заявив, что шоу стало частью ее жизни.

Первый канал официально объявил, что 3 июля в свет выйдет новый спецпроект, посвященный лучшим моментам шоу "Фабрика звезд". Яна Чурикова как бессменная ведущая программы одной из первых была приглашена на съемки канала. Телеведущая призналась, что с трепетом вспоминает то время, когда она вела музыкальное шоу и общалась с молодыми талантами.

Напомним, что именно в 25 лет Яна Чурикова уже была весьма знаменита в телевизионных кругах благодаря успеху передачи "12 злобных зрителей" на MTV. В столь молодом возрасте ведущая впервые попала на Первый канал. Талантливую и энергичную Яну сразу заметила вся редакция и предложила ей начать вести проект на Первом "Реактив". Несмотря на то, что передача для молодежи просуществовала недолго, Чуриковой удалось завоевать авторитет на канале.

Самый пик популярности Яны Чуриковой пришелся как раз на шоу "Фабрика звезд". Для того чтобы стать ведущей легендарного музыкального проекта, девушке пришлось пройти долгий кастинг. Стоит отметить, что победа в трудном отборе позволила Яне на протяжении 7 лет оставаться главной ведущей и звездой "Фабрики".

"Всегда смотрю вперед и часто забываю подробности прошлых проектов, было много разного, всего и не упомнишь. Но "Фабрика" – часть не только моей жизни, но и вашей. Поэтому вспомним лучшие моменты всех сезонов "Фабрики звезд" в "Золотой коллекции Первого канала" в честь его 25-летия", – написала в своем блоге ведущая.

Яна Чурикова пообещала сообщить точное время выхода выпуска чуть позже и пообещала, что всех зрителей ждет два часа слез ностальгии. По словам телеведущей, "Фабрика" является примером одного из самых успешных российских проектов, позволивших многим звездам российской эстрады найти своих слушателей и стать знаменитыми.