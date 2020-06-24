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«Я скрытый псих»: Кудрявцева находится в состоянии стресса из-за своей дочери

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Лера Кудрявцева постоянно переживает за свою дочь. Телеведущая не может расслабиться ни на минуту.

В марте Лера Кудрявцева ездила в Дубай, чтобы отдохнуть и набраться сил. После того, как телеведущая вернулась из Эмиратов, она не ушла на двухнедельный карантин, а сразу приступила к работе. Последние несколько месяцев актриса практически не отдыхала, поэтому вновь решила отправиться на курорт.

Правда, теперь Кудрявцева отдыхает на российском побережье, поскольку авиасообщения между странами до сих пор ограничены. Сейчас телеведущая находится в санатории Адлера. Знаменитость активно делится с поклонниками фото и видео с отдыха, показывает, какие процедуры делает.

Так, телеведущая прошла полную диагностику организма с помощью современного аппарата. Программа показала, что у Кудрявцевой высокий уровень стресса. Позже Лера объяснила, что постоянно переживает за свою дочь.

"Сегодня лежала в йодобромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове "Что там Маша? Где? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?". И так всегда. Короче, продолжаю курс лечения. Я скрытый псих, если что", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева очаровала поклонников и коллег из шоу-бизнеса видеороликом, на котором запечатлена ее дочь. Двухлетняя девочка уже проявляет самостоятельность.

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Источник — dni.ru
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